Nos portefeuilles résistent! Message de Jean-David Haddad

C'est un véritable flashkrach qui a lieu en ce moment sur la bourse de Paris et sur l'ensemble des bourses mondiales.Sur la semaine passée, le CAC a perdu 9%.Depuis le début d'année, il perd à présent 15.26%.Voici les scores des autres indices :CAC PME -27.34%EUROSTOXX -17.42%Dow Jones -7.49%Nasdaq -14.9%Ce qui est étonnant c'est que le VIX a certes dépassé le seuil des 30 (et je vous ai dit que lorsqu'il dépasse 30 le marché peut s'effondrer à tout moment), mais il n'a pas non plus explosé comme au moment du COVID où il avait atteint 80!!! C'est dire qu'il lui reste une marge de progression...Aujourd'hui tout est possible, y compris de voir à nouveau le CAC 40 à 3500 points en très peu de temps. Ou le voir remonter en cas d'apaisement des tensions. Le cynisme absolu des marchés boursiers offrirait d'ailleurs probablement un rebond aux indices en cas d'assassinat du président ukrainien. Pas à l'instant de l'annonce mais ensuite. Sauf si cela déclenche une guerre. Peu probable à mon avis mais je ne suis pas assez expert en psychologie des chefs d'état.Quand la peur est là, de toutes façons, les investisseurs vendent parfois sans discernement. Jusqu'en milieu de semaine dernière, les valeurs vraiment pénalisées étaient celles ayant des activités en Russie ou Ukraine. Mais vendredi ce fut tout le marché. Il faut dire que le vendredi, les investisseurs craignent le pire pour le week-end. Cela aussi je vous l'ai expliqué.Nos portefeuilles résistent non pas correctement mais avec excellence.Le portefeuille CROISSANCE (Quinzaine de Francebourse) ne perd que 6.5% depuis le 1er janvier. Et le portefeuille RENDEMENT ne perd RIEN!Je viens d'actualiser ce dernier et je constate que beaucoup de nos valeurs américaines positionnées sur des domaines comme le transport du pétrole ou du gaz sont même à la hausse.Je vous ferai un mail avec un récapitulatif.Evidemment avec un tel krach on ne peut pas avoir des portefeuilles dans le vert! Car nous ne sommes pas des traders et je peux vous dire que les traders souffrent en ce moment car les retournements brutaux du marché les pénalisent et aussi car ils dépensent une énergie terrible au quotidien.Tous les instruments que j'ai fait entrer dans le portefeuille CROISSANCE (les BX4 et les certificats hyper spécialisés) n'ont pas vocation à y rester des années! Quand ils seront revendus, cela dégagera des liquidités à réinvestir sur des valeurs bradées et comme toujours, après un krach nous en profiterons.Il ne faut pas se montrer inquiets mais pragmatiques et gérer son portefeuille avec recul. Ce que nous faisons.L'année 2022 est sans espoirs de voir le CAC finir dans le vert. Mais j'ai de l'espoir que nos deux portefeuilles, eux, finissent dans le vert.La problématique de l'inflation va être amplifiée avec cette crise. C'est une évidence.