Explosion à la hausse de l'action CGG

Article du

CGG fait partie des valeurs recommandées la semaine dernière, et sur laquelle nous avons même renforcé la position sur un cours d'achat de 0.75€.Aujourd'hui le titre gagne 14% et prend la tête du SRD, dans un marché boursier qui ne tient pas.Pour notre part nous sommes à plus de 25% de gains sur cette position, en une semaine.Une analyse graphique est en ligne :C'est le 3 mars que CGG a annoncé ses résultats.Selon le groupe : "En 2022, le chiffre d'affaires des activités de CGG devrait augmenter d'environ 10 % et la marge d'EBITDA des activités de CGG en 2022 devrait augmenter à hauteur d'environ 39-40% grâce au plein impact des économies de coûts, de la croissance des revenus et d'un mix d'activités plus favorable. "Francebourse.com