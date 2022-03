BEBO HEALTH a finalisé son augmentation de capital

Bebo Health est une belle réussite rapide.

Fondé en 2019, et désormais côtée sur Access, c'est un spécialiste suisse dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB). La société propose des ceintures d’amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des produits de nutrition (MAIDAY et NATUR’EFFECT).

La société exerce ses activités au travers de 5 marques, dispose de 4 sites marchands, disponibles dans toute l’Europe.

En 2021, BEBO Health a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses, en hausse de +170%. Belle réussite en 2 ans d'existence!

L'entreprise vient d'annoncer l’approbation de l’augmentation de capital auprès du registre de commerce de Genève le 17 février dernier.

Le capital est ainsi désormais composé de 1 450 000 actions suite à la création de 200 000 actions par conversion de créances de l’actionnaire majoritaire CES Management pour un montant de 3,7 millions d’euros à un prix de 18,50 euros par action.

