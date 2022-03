MONEY MANAGEMENT : La stratégie de neutralisation expliquée

Covid hier, guerre aujourd'hui.

Nous ne sommes pas dans des périodes de baisse généralisée obéissant à de pures logiques financières.

Nous sommes dans des périodes de baisse provoquée. Hier par une pandémie et des décisions gouvernementales (confinement etc). Aujourd'hui par une guerre et des décisions là aussi gouvernementales (arrêt du commerce avec la Russie, etc).

Face à cela, dans un cas comme dans l'autre, on ne mettra pas en place une stratégie de protection classique des portefeuilles mais une stratégie de neutralisation.

En quelques mots : il s'agit de garder environ 40% du portefeuille sur des valeurs de croissance mais en essayant de choisir les meilleures, petites et grandes afin de diversifier le risque. Ces valeurs remonteront dans les phases de hausse du marché.

Et de placer environ 40% sur des valeurs ou des instruments susceptibles de réagir à la hausse avec le conflit actuel : armement, matières premières, énergie, etc. Les 20% restants sont placés soit sur des valeurs défensives (comme Orange) soit sur des thèmes autres (comme le COVID, pas encore fini).

Avec cette stratégie, nous n'avons plus besoin de détenir des BX4.

En cas de menace de krach nous prendrons un put warrant et cela mobilise moins de liquidités que le BX4. En fait, le BX4 est plus utile pour une baisse "classique", mais dans le cas d'une baisse "provoquée" (c'était le cas en 2020 et c'est le cas aujourd'hui), il y a des valeurs qui montent. Armement, matières premières et énergie dans le cas présent, biotechs et valeurs internet liées au confinement il y a 2 ans...



Après le grand marché baissier (finalement classique) en 2007/2008, nous sommes entrés avec les années 2010 dans la période des flashkrachs, et avec les années 2020 dans la période des "flashkrachs thématiques". Et sur un flashkrach thématique, il faut adopter une stratégie de neutralisation. C'est un vocabulaire que vous ne trouverez pas ailleurs mais que j'ai inventé avec les circonstances...





