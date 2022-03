Le carburant à plus de 2€ le litre...

Article du

Regardez le graphique de l'évolution des prix des carburants à la pompe.Vous noterez qu'entre 2012 et 2014, le SP était entre 1.50 et 1.7€ le litre et le diesel entre 1.3 et 1.4€ le litre.Aujourd'hui, tout est à plus de 2€ le litre.Soit en moyenne 25% de plus pour le SP et 50% de plus pour le diesel.On nous laisse entendre que cette flambée est due à la guerre en Ukraine.La cause est autre.Entre 2012 et 2014, le pétrole était entre 100 et 120$ le baril comme c'est le cas aujourd'hui.Le cours du pétrole a flambé à cause de la guerre en Ukraine, c'est vrai. Mais le prix des carburants avait déjà flambé bien avant, à cause des TAXES.Certes la hausse du dollar par rapport à l'Euro joue un rôle mais ce sont surtout les taxes qui ont augmenté depuis toutes ces années.En résumé : le pétrole est aujourd'hui au même prix qu'entre 2012 et 2014 et le carburant à la pompe est 25 à 50% plus cher. Ce sont les taxes qui sont essentiellement responsables de cette différence.Tout cela est expliqué dans mon livre "INFLATION : 9 vérités pour comprendre et s'adapter."JDHFrancebourse.com