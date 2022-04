Un spin off en vue chez Sanofi! Le titre au sommet

Sanofi, dont le titre culmine aujourd'hui sur des plus hauts historiques, procédera le 6 mai prochain à l'introduction en Bourse de sa filiale Euroapi via une scission.

Euroapi couvre à la fois la production de principes actifs pharmaceutiques et des activités CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). C'est la filiale de Sanofi qui fabrique les principes actifs.

Le big pharma conservera 30 % du capital, mais en cédera 12 % à Bpifrance pour un placement maximum de 150 millions d'euros.

La scission consistera aussi en la distribution de 58 % du flottant d'Euroapi aux actionnaires actuels de Sanofi, selon une parité de une action Euroapi pour 23 titres Sanofi détenus. La distribution en question sera considérée comme un dividende exceptionnel.



L'Oréal qui est le premier actionnaire de Sanofi devrait ainsi être actionnaire d'Euroapi à hauteur de 5,5 %. Avec un verrouillage d'un an de la position.



Euroapi n'aura pas de dettes à l'issue de cette opération. Plusieurs sociétés comparables existent, en particulier en Suisse (Lonza par exemple), et les ratios comparables valoriseraient Euroapi autour de 2 milliards d'euros.



