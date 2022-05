L'Euro rebondit mais reste faible

L'Euro rebondit un peu face au billet vert, après avoir touché un plus bas à 1.05$ soit presque le plus bas à 10 ans. Cela en raison du différentiel de hausse des taux qui se profile entre Europe et USA. En effet, les taux devraient croitre plus vite aux USA.

Si d'ailleurs l'Euro rebondit légèrement face au dollar c'est car la FED a tempéré un peu son discours sur la hausse des taux. En effet, l'augmentation des taux d'un demi-point de pourcentage annoncée par la Banque centrale américaine (Fed) mercredi, a été moins redoutable que les 0.75 points de pourcentage escomptés par le marché. La devise européenne peut donc souffler un peu.



