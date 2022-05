Jeudi noir sur Wall Street

Les marchés américains ont sévèrement dévissé ce jeudi. Le Dow Jones a perdu 3.12% passant sous les 33000 points tandis que le Nasdaq a vécu sa pire séance depuis mars 2020, perdant 5% à 12317 points. En nombre de points, c'est la 3ème pire séance de son histoire. Depuis le 1er janvier l'indice technologique perd 21%.

Cela n'est pas sans rappeler l'année 2002, une année qui vous été signalée comme une année à laquelle 2022 pourrait ressembler, 20 ans après.



La veille, les indices avaient rebondi, soulagés par la hausse de taux de la FED plus modérée que prévu. Mais en ce jeudi noir ils ont été rattrapés par les craintes concernant l'inflation et les hausses de taux. Le taux de l'obligation américaine à 10 ans a ainsi passé la barre des 3% de rendement.



Ce vendredi risque d'être encore rouge, et cela dès l'ouverture sur la bourse de Paris



