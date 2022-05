Effondrement des valos liées au WEB 3.0

Article du

En fin d'année 2021, des fortunes se construisaient autour du WEB 3.0 dit d'ailleurs WEB 3. Cette évolution majeure d'internet faisant la part belle aux mondes virtuels, dits metavers. Un monde où l'on achète des NFT grâce aux crypto-monnaies.Voici ainsi résumé ce qui faisait rêver les investisseurs : metavers, NFT, cryptos.La réalité du monde 1.0, rattrape l'humanité avec la guerre. Et ce monde futur n'est plus dans les préoccupations. Ses valorisations s'effondrent. Même si le Bitcoin ne perd "que" 34% depuis le 1er janvier et l'Ethereum ne perd "que" 43%. Nous ne sommes pas sur des baisses de 95%...Nous avions investi timidement en début d'année sur des actions cotées en bourse, dont le business repose exclusivement sur le WEB 3.Que faut-il penser de tout cela?Voici notre avis du jour :Francebourse.com