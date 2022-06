Moins 10% pour le CAC40, nos 2 portefeuilles dans le vert!

Cela fait longtemps que j'alerte sur la hausse des taux. Longtemps j'ai prêché dans le désert mais aujourd'hui cette hausse des taux est notre réalité.

Alors que le taux des obligations américaines atteint le seuil critique des 3%, alors que le conflit ne cesse de se durcir et d'amener son lot d'incertitudes, une fois de plus le CAC 40 échoue sur sa résistance, et se replie. Ce qui justifie d'ailleurs le maintien de notre stratégie de protection.

Aujourd'hui le CAC revient à -10% depuis le 1er janvier, et aujourd'hui, notre portefeuille CROISSANCE voit vert! Il repasse en effet dans le vert et, au moment où je vous écris, gagne 0.1% depuis le 1er janvier. C'est peu de chose, mais c'est mieux que d'avoir des SICAV qui font le score du CAC 40 ou pire. Notre portefeuille RENDEMENT gagne lui 12% depuis le 1er janvier.



A l'origine de la très bonne tenue de notre portefeuille CROISSANCE, il y a notre fort positionnement sur le secteur de l'énergie et du pétrole, extrêmement bien orienté ces derniers jours.

Aujourd'hui, trackers compris et en élargissant vers les matières premières, l'ensemble "pétrole+énergies+matières premières", représente 27.5% du portefeuille CROISSANCE.



Continuons à investir! comme je le dis toujours en temps de crise.



