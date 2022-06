CRISE? Par Jean-David Haddad

Article du

La conjonction des paramètres économiques que l'on observe actuellement (stagflation, hausse des taux, etc) laisse désormais peu de place à l'incertitude concernant le fait qu'il va y avoir une crise.Dans ma conférence sur le sujet, en avril ( www.youtube.com ), je concluais en donnant des indicateurs à surveiller pour se rendre compte de la probabilité de l'avènement d'une crise. Or, ces indicateurs ont explosé depuis.Mais la crise n'est pas vraiment là.Pas encore du moins.Même si elle est très probable, personne ne peut dire si elle sera de forte ampleur ou de faible ampleur. Ni quand exactement elle débutera.En bourse, elle a déjà débuté. Le Nasdaq perd 30% sur le trimestre!Et vous constatez que les périodes de crise ne sont surtout pas des périodes où il faut arrêter la bourse. Au contraire. Il faut faire plus de court terme. C'est un fait. Il faut aussi avoir de très bonnes valeurs de haut-rendement en fond de portefeuille, et rester positionnés sur des valeurs correspondant à ce qui "fait" la crise (par exemple énergie et armement pour ce qui nous concerne aujourd'hui).Aussi, je vous l'ai déjà dit maintes fois et le répète : il ne faut jamais non plus céder aux sirènes des plus pessimistes qui annoncent la fin du monde. On l'a vu hier et on le verra demain.Je voudrais ce matin vous proposer un sondage sur Francebourse concernant la prochaine crise :Voyez-vous une crise arriver?-Oui une grande crise (au moins comme en 2008)-Oui mais une crise limitée (de type 1993)-Non pas de vraie criseC'est en ligne, vous pouvez voter!Sur ce, très bonne semaine. Les marchés peuvent remonter début juillet.JDHFrancebourse.com