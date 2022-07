La prochaine crise verra-t-elle un effondrement de l'Euro?

Tandis que la prochaine crise, qui est déjà là mais débutera officiellement lorsque deux trimestres consécutifs de récession seront observés, sera celle de l'inflation et corrélativement du pouvoir d'achat, celle de la dette souveraine, on peut se demander si elle ne sera pas aussi celle de l'effondrement de l'Euro. En effet, la devise européenne est en très forte baisse depuis quelque temps. Alors qu'on la pensait capable de rebondir sur son support des 1.04 dollars, la voilà qui au contraire s'effondre vers la parité Euro/Dollar, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2002. A cette époque d'ailleurs, le plus bas avait été touché à 0.96$. Un plus bas qui est de plus en plus probable, et on peut même penser que le pire soit possible, quand on voit que l'Allemagne, jusque là toujours excédentaire au niveau de sa balance commerciale, vient de passer déficitaire. En effet, pour la première fois depuis la réunification du pays, la balance commerciale allemande est négative en mai, d'un peu moins d'un milliard d'euros. Le Covid et l'Ukraine y sont pour quelque chose. Dans ces conditions, comment l'Allemagne pourrait-elle demain venir implicitement au secours des pays du sud de l'Europe, comme cela fut le cas il y a 10 ans?

