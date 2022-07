VERALLIA : le verre dans le vert!

Article du

Verallia, leader mondial de la fabrication d'emballages en verre, titre que nous détenons en portefeuille, a aujourd'hui brillé dans le vert!Avec une hausse de quasiment 10% c'est la 2e plus forte hausse du SBF 120.Le titre a profité de très bons résultats qui confirment les perspectives annoncées l'an dernier. Mais pour autant, le titre but toujours graphiquement sur une résistance...Une analyse fondamentale et une analyse graphique sont en ligne sur Francebourse :jdhfrancebourse.com