Pas de récession en Europe : merci le Forex!

Les chiffres tant attendus sont tombés aujourd'hui. Après que l'économie américaine soit tombée en récession, avec deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, on pouvait vraiment craindre le pire pour l'Europe et bien sur pour la France, qui rappelons-le, avaient vu leur PIB se contracter au premier trimestre. En effet, sur le premier trimestre, le PIB français avait reculé de 0.2% et le PIB de la zone euro avait pour sa part très légèrement progressé à +0.2%.

Et c'est aujourd'hui la bonne surprise. Celle qui permet aux bourses européennes de rebondir et de remonter vers des niveaux non atteints depuis deux mois comme les 6400 points sur le CAC 40.

En effet, cette bonne surprise a été annoncée aujourd'hui. Ainsi, le PIB français est en hausse de 0.5% sur le deuxième trimestre et le PIB européen est lui en hausse de 0.7%. Cependant, des disparités sont à relever au niveau des différents pays. La croissance a été particulièrement soutenue en Espagne (+1,1%), en Italie (+1%) tandis que l'Allemagne, première économie européenne, a stagné (0%).

Ce sont de bons chiffres néanmoins, qui ont été annoncés. Et on peut clairement y voir un impact de l'effet des taux de change. En effet, l'Euro n'ayant fait que chuter face au dollar, et face aux autres devises, nos exportations sont devenues plus compétitives. Ainsi, si on prend le cas de la France, les importations ont reculé de 0,6% au deuxième trimestre, tandis que les exportations ont progressé de 0,8%. Logique!

De plus, on peut présumer que l'Espagne et l'Italie s'en tirent mieux que l'Allemagne car ce sont deux pays hautement touristiques, et que les touristes américains comme asiatiques ont pu profiter de la faiblesse de la devise européenne.

Une faiblesse qui va peut-être se corriger désormais, vu que l'Europe vient de surprendre par ses chiffres!



jdh

francebourse.com



