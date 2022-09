Bourse : l'attrait du nucléaire

Article du

Le nucléaire, fut-il décrié par certains, est très à la mode ! D’abord parce qu’on parle beaucoup d’énergie en ce moment et qu’on cherche des sources de production d’énergie alternatives au gaz et au pétrole, et aussi car on parle de la relance de la course à l’armement nucléaire. En effet, depuis le début du conflit en Ukraine, les pays qui détiennent l'arme nucléaire ont actuellement tendance à consolider leurs capacités tandis que d’autres semblent y songer secrètement. Dans ce contexte anxiogène, un titre comme Cameco, que nous avons recommandé et fait entrer en portefeuille en juillet, attire les investisseurs et les spéculateurs.Ainsi il gagne 35% depuis notre recommandation de juillet.Un très beau score. Il faut dire qu'il y a peu de valeurs du secteur cotées en bourse et que cette valeur canadienne s'arrache!Une analyse graphique est en ligne :Francebourse.com