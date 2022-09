Bourse de Paris : un CAC 40 prudemment optimiste

Article du

Cette rentrée aurait pu mal tourner avec un CAC 40 qui a fini le mois d'aout et commencé celui de septembre en mauvaise posture, mais heureusement il n'en a rien été et la fin de semaine s'est plutôt montrée réconfortante.Pour le moment, les marchés restent exactement sur la tendance qu'est la leur depuis plusieurs semaines : ils ont pris note des risques économiques et géopolitiques, mais préfèrent rester "prudemment optimistes". Je crois que l'expression est bien trouvée : "prudemment optimistes". Je ne dis pas qu'ils ont tort, ni qu'ils ont raison, mais puisque c'est l'état d'esprit actuel, nous nous imbriquons dans cet état d'esprit. Attention tout de même à la configuration graphique du CAC 40 qui reste assez incertaine et peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Une analyse graphique est en ligne :Pour notre part nous avons pris le parti de remplir les portefeuilles avec la publication de nos deux lettres confidentielles du 1er septembre et je me permets de faire remarquer qu'en cette année compliquée et incertaine, avec un CAC qui perd 14% depuis le 1er janvier, notre portefeuille RENDEMENT est à près de 10% de gains depuis ce même 1er janvier.Nous allons être particulièrement attentifs aux évolutions des marchés cette semaine, car, comme le montre l'analyse graphique ci dessus, le CAC devra rapidement prendre une direction claire.Francebourse.com