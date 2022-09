TOTAL GABON : un énorme dividende exceptionnel!

Total Gabon a annoncé hier soir que serait prochainement proposé à la prochaine Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra le 23 septembre, la distribution d'un dividende exceptionnel de 55.5$ par action, ce qui, au cours actuel, et malgré la hausse de ce mardi qui a eu lieu en réaction à cette annonce, donnerait un rendement brut de 28.7%!

Evidemment, cette distribution est exceptionnelle et contextuelle, mais on voit que la flambée des prix énergétiques commence à payer vraiment!



