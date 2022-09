Sobriété énergétique... par JDH

Chers lecteurs,



Dans le contexte morose qui refait surface, et pour lequel nous avons pris des décisions dès ce matin, il est temps de se pencher sur ce qui sera le grand thème de cet hiver : la sobriété énergétique. C'est le maitre mot du gouvernement, ça doit être notre mot d'ordre en bourse.

Nous avons beaucoup investi sur le secteur énergétique cette année, mais depuis quelque temps, ce secteur patine. Il va surement falloir, là aussi, alléger. Cela dit, il n'y a aucune ligne de ce secteur sur laquelle nous sommes perdants. Mais les gains se sont amenuisés, bien que nous ayons su vendre certaines valeurs au plus haut.

La sobriété énergétique, ce n'est pas les énergie renouvelables. C'est la maitrise de sa consommation, mais ca peut aussi être la manière dont les gens vont faire face à des coupures...



Tout ça est à l'étude et j'ai plusieurs valeurs en liste.

Pas assez pour faire un dossier mais assez pour remplir un bout de portefeuille.



Je suis en pleine étude de ces valeurs et dans le prochain numéro de la Quinzaine de Francebourse (et même avant), vous aurez des recommandation.



Bonne fin de journée



JDH

