Facebook (META) en chute libre!

Le titre Meta (anciennement Facebook) n'en finit plus de chuter sur le Nasdaq.

En un mois il perd plus de 15%, en un an il perd 58% et depuis ses plus hauts de septembre 2021 il a quasiment été divisé par 3!

Pourtant, bien qu'en baisse, le Nasdaq ne perd "que" 35% depuis ses plus hauts.



Le changement de nom n'aura décidément pas réussi à Zuckerberg, qui a, du coup, dégringolé dans le classement des fortunes mondiales, l'essentiel de sa fortune étant liée au cours des actions Méta.



L'entreprise a énormément investi sur le Metavers qui, pour le moment est loin de suivre l'explosion de l'internet il y a 25 ans.

De plus le groupe est ciblé par les autorités antitrust, critiqué et sanctionné pour son utilisation excessive des données de ses utilisateurs... ce qui, pour la première fois de son histoire, l'a conduit, en début d'année, à devoir annoncer une baisse du nombre de ses utilisateurs actifs, puis dans la foulée une baisse de son chiffre d'affaires.



Où s'arrêtera la chute?



Telle est la question!



