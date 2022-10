Une grosse crise... Nos lecteurs en sont convaincus!

Article du

Le résultat du dernier sondage réalisé sur Francebourse pendant l'été est clair :



A la question "Voyez-vous une crise arriver?"



Voici les réponses des lecteurs de Francebourse.com !



-Oui, une grande crise (au moins comme en 2008)

64%

-Oui, mais limitée (comme en 1993)

30%

-Non, pas de vraie crise

6%



Une grande majorité de lecteurs qui sont donc certains de l'arrivée d'une crise... Qui a déjà clairement commencé, même si le mot récession n'est pas prononcé. Après tout, la récession n'est qu'une dimension de la crise, qui, elle, est bien là...



Il est difficile de mesurer l'ampleur de la crise présente et à venir car cette fois, tout ne dépend pas uniquement de l'économie mais aussi de la géopolitique.



Cette crise, je l'ai vue arriver et j'ai consigné mes différentes chroniques écrites sur différents médias depuis novembre 2021 (donc avant l'invasion de l'Ukraine) dans un petit livre "Chroniques d'un économiste juste avant la crise"



Et n'oublions pas que toute crise est une opportunité!



JDH

Francebourse.com





