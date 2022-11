Effondrement de l'action CGG

Article du

C'est un véritable effondrement du titre CGG ce jour qui dévisse de plus de 20% suite à ses résultats trimestriels.Ces derniers font apparaitre un Ebitda en baisse de 35% à 77 millions de dollars, faisant ressortir une marge de 35% contre 42% un an auparavant. Le chiffre d’affaires baisse de 20% à 217 millions de dollars et le groupe affiche une perte nette de 2 millions de dollars contre une perte de 16 millions de dollars, un an plus tôt.Une analyse graphique est en ligne :Suivi et recommandations sur le titre :francebourse.com