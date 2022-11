Article du

Le CAC 40, sur le court terme, montre actuellement un biseau d'élargissement. Et c'est un biseau symétrique car il n'est ni baissier ni haussier.Voir analyse graphique :Le biseau d'élargissement est une configuration graphique permet de repérer une continuation haussière ou un retournement à la baisse.Il est formé d'une résistance oblique haussière et un support oblique baissier. La plupart du temps ils sont symétriques mais cela n'est dans la pratique, pas toujours le cas. Aussi sur le CAC 40 actuel on peut voir que la résistance est plus "plate" que le support.On peut confirmer la formation de cette figure à partir du moment où au moins 2 oscillations touchent les droites du support et de résistance. Ce qui est le cas ici.La validation n'est totale que lorsqu'il y a cassure d'une des deux droites. Parfois les cours stagnent entre les deux droites.Lorsqu'on détecte cette configuration, on repère souvent des volumes élevés au niveau des plus hauts et des plus bas compris entre le support et la résistance. Les volumes atteignent alors leur maximum au moment de la cassure de la résistance ou du support. Quand ce n'est pas le cas, cela indique souvent un échec sur le support ou la résistance.Cette figure a une faible capacité prédictive. Elle montre simplement une incertitude. En fait, quand la résistance est cassée, c'est un signal d'achat, la résistance peut alors servir de stop-loss.JDHFrancebourse.com