Rebond en trompe l'oeil de l'Euro

C'est la fête pour la devise européenne!Alors que cette dernière semblait être inscrite dans une tendance baissière sans fin face au billet vert, la voici qui a fort bien rebondi depuis une semaine. Ainsi, l'Euro se retrouve au-dessus de la parité face au billet vert, à près de 1.04$.Face aux autres devises la hausse n'est pas au rendez-vous. Face au Franc Suisse, l'Euro demeure sous la parité à 0.97 CHF. Face à la Livre Sterling, le taux de change est de 0.87 mais il y a une légère hausse néanmoins.En fait on a l'impression que l'Euro remonte mais c'est plutôt le dollar qui baisse.A l'origine de cela, le fait que l’inflation se soit accélérée aux USA a été interprété comme une bonne nouvelle qui signifierait que le pic est atteint et que l’inflation aille refluer. Ainsi les marchés anticipent un arrêt de la hausse de taux de la FED, ce qui diminue l’incertitude.Une analyse graphique de l'Euro-Dollar est en ligne :Et un suivi de notre call warrant qui a gagné 117% en 15 jours :Francebourse.com