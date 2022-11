M6 : déjà une valeur du dossier RENDEMENT 2023 qui explose!

Article du

Le titre M6 Metropole TV a été recommandé alors qu'il rebondissait sur ses plus bas, autour des 10€ il y a un mois.Le 1er novembre, le titre faisait même le dossier de notre lettre "Pépites du Rendement" que vous pouvez acheter à l'unité si vous voulez lire ce dossier complet ( www.francebourse.com #publication).Mieux : le titre M6 est aussi dans notre sélection du dossier RENDEMENT 2023 ( www.francebourse.com #library).Une fois de plus nos choix en matière de valeurs de haut rendement s'avèrent remarquables...Le titre M6 gagne déjà plus de 30% sur notre cours d'achat et pas loin de 30% par rapport à la parution du dossier RENDEMENT 2023 en vente ici :Une analyse graphique est en ligne :Et vous noterez que c'est la première analyse graphique de Francebourse à utiliser le VORTEX qui sera de plus en plus utilisé (voir nos articles : www.francebourse.com et www.francebourse.com ).Voici aussi suivi de M6 METROPOLE TV :jdhfrancebourse.com