Portefeuille RENDEMENT : +12%. Indécence?

Article du

Alors que cette année est compliquée et difficile, que l'inflation bat son plein comme cela n'a pas été le cas depuis 40 ans, que la guerre fait rage à nos portes, qu'on nous parle de rationnements électriques, et que l'ensemble des bourses mondiales est en baisse, notre portefeuille RENDEMENT affiche fièrement un gain de 12% depuis le 1er janvier 2022, cela après avoir gagné plus de 30% l'an dernier!Est-ce indécent?Bien sûr que non!Il n'est pas indécent de s'enrichir en bourse, sauf quand cela se fait sur le dos d'entreprises qui se ruinent. Mais on est loin de cela ici puisque nous investissons dans des sociétés qui croissent et qui sont généreuses à l'endroit de leurs actionnaires!Il n'est pas indécent de battre le marché, bien au contraire! Il n'est pas indécent de battre l'inflation, ce qui doit être l'objectif même de toute période inflationniste.Il n'est pas indécent de refuser de subir et de prendre les devants...C'est pour toutes ces raisons qu'il n'est pas non plus indécent d'acheter notre dossier "VALEURS DE RENDEMENT 2023" qui sert et servira d'inspiration à la composition de notre portefeuille!En vente ici :Francebourse.com