BlackRock envisage une récession différente des autres

Blackrock qui, rappelons-le, est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, n'y va pas par quatre chemins dans son pessimisme. Le fonds prévoit en effet une très grande récession du fait que les Banques Centrales seront démunies une fois que celle-ci arrivera. Mais nul ne s'avance sur la date, fut-elle approximative, à laquelle cette récession arrivera!

Aussi, le leader de la gestion d'actifs invite les investisseurs à opter pour des méthodes « plus dynamiques » que les fois précédentes et à ne pas attendre le creux de la vague pour acheter.

Cela sous-entend qu'il faudra surfer non seulement sur les vagues mais aussi sélectionner les secteurs et les actions en fonction des vagues. Donc une stratégie de chaque instant...



