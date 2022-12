Un point sur notre gestion en 2022 par Jean-David Haddad

Article du

Quelques mots sur l'année qui s'achève.Nous n'avons pas les scores définitifs car 3 séances ça peut changer des choses, mais nous sommes proches des scores définitifs.C'est une année vraiment pas évidente qui se termine.Inflation, hausse des taux : c'était prévisible et prévu. Et ce n'est pas Poutine. La preuve : j'ai publié mon livre sur l'inflation avant l'invasion de l'Ukraine.Mais en plus de cela est venu s'ajouter ce conflit armé et ce stress ambiant avec un risque nucléaire d'une part et d'un conflit mondial d'autre part.Et donc l'accentuation d'une crise énergétique qui commençait.2022 en quelques mots donc c'est : inflation, hausse des taux, guerre, crise énergétique.Face à tout cela il a fallu naviguer et s'adapter.Ce que nous avons réussi à faire.La complémentarité entre nos deux portefeuilles ayant des orientations très différentes a été très bénéfique à nos abonnés.Le portefeuille CROISSANCE va finir dans le sillage du CAC 40 ce qui est déjà très bien car il intègre beaucoup de PME et que le CAC PME perd lui 40% sur l'année!Le portefeuille RENDEMENT tient bon sur la barre des +12% sur l'année: un score exceptionnel dont quasiment aucun gérant ne peut se prévaloir!Un abonné qui a bien panaché finira l'année sur une note à peu près neutre, ce qui est une très bonne performance!Le portefeuille CROISSANCE a du s'adapter en permanence et surtout intégrer des risques :-le risque nucléaire-le risque récessionisteIl a du aussi intégrer la crise énergétique ainsi que le thème de la sobriété énergétique.Tout ça!Le portefeuille RENDEMENT a du quant à lui s'adapter à la hausse des taux et à l'inflation et donc nous avons du nous séparer de nombreuses valeurs et en acheter d'autres.L'adaptabilité a été le maitre mot et il continuera de l'être en 2023.Nous avons réalisé plus de transactions qu'en 2021 et cela est normal mais moins qu'en 2020 car le marché a été moins volatile.Quoi qu'il en soit nous continuerons de suivre le contexte, d'anticiper les tendances du mieux possible en 2023.Je vous rappelle que notre promo de fin d'année vous permet de bénéficier de 10% de remise sur nos abonnements d'un an à nos lettres confidentielles, chacune incluant un de nos deux portefeuilles sus mentionnés.Pour vous abonner c'est ici :jdhfrancebourse.com