Bernard Arnault, homme le plus riche du monde

Article du

Les performances de la France et son rayonnement dans le monde ne sont pas liées uniquement au football ! Bien loin de la médiatisation grand public, et loin de déchainer les passions ou l’admiration, hélas, force est de constater que nous avons la chance d’avoir en France de grands patrons brillants, à l’instar de Bernard Arnault (LVMH).Bernard Arnault a été classé récemment par Forbes, en tête des grandes fortunes mondiales, devant Elon Musk qui a pourtant beaucoup plus déchainé les passions avec son rachat de Twitter. Et quelques jours après Forbes, c’est Bloomberg qui vient de placer le français de 73 ans en tête des fortunes mondiales.Cela ne serait-il pas à célébrer au moins autant qu’une deuxième place à la Coupe du monde de football ?Lire à ce sujet mon article paru sur le site Entreprendre.fr à ce sujet :Extrait adapté du livre "Bourse de Paris, 10 grands patrons, 10 grandes histoires" chez JDH EDITIONS