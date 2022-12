Or et Argent en moyenne posture en 2022, nos trackers en forme

Article du

Nous sommes dans un monde troublé et incertain depuis le début de cette nouvelle décennie, personne ne dira le contraireLa relative stabilité qui prévalait après les attentats du 11 septembre a laissé place à une instabilité due au renforcement du pouvoir des états, et cela n'est pas étranger à leur endettement.Dans ce contexte, nous avons depuis 2020 adapté notre portefeuille en y mettant de l'or et de l'argent, via des trackers.Nous sommes à 6-7% de pondération sur ces trackers, avec une plus forte pondération pour l'argent, qui a d'ailleurs une fonction différente de l'or.Sur cette difficile année 2022 :Une analyse graphique sur chacun de ces deux trackers est en ligne :Pourquoi nos trackers ont-ils fait mieux que le marché de l'or et l'argent?Quelle recommandation pour la suite et pourquoi?Avis et suivi sur la question :N'oubliez pas de lire l'excellent livre OR ET ARGENT de Thomas Andrieu édité par JDH EDITIONS :