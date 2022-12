Nos performances pour 2022, par JDH

Article du

L'année 2022 est finieLe portefeuille Croissance (Quinzaine de Francebourse) perd 10.95%Le portefeuille Rendement (Pépites du Rendement) gagne 12.15%C'est donc une année globalement positive pour ceux qui ont panaché les deux styles de gestion et nous remarquons chaque année qu'ils sont vraiment complémentaires.Le score du CAC 40 est une perte de 9.5%Le CAC PME perd lui 38.9%L'Eurostoxx perd 11.9%Le Dow Jones perd 9.1%Le Nasdaq perd 33.5%Je rappelle qu'il ne faut pas comparer le portefeuille Croissance au CAC 40 mais au panachage des indices ci-dessus mentionnnés (avec une forte pondération du CAC et du CAC PME) et là nous sommes largement au-dessus. Nous avons beaucoup de PME en portefeuille et c'est un exploit d'être dans le sillage du CAC et non du CAC PME pour cette année désastreuse pour les PME. Je rappelle que sur le long terme ce sont les PME qui surperforment le plus le marché, mais sur des années comme 2022 elles sont hélas très malmenées. Nous nous en sortons très bien.Quant au portefeuille Rendement il confirme son caractère exceptionnel. Je rappelle que l'an dernier il avait gagné 31% et donc cette année 12.5%!!!Je reviendrai sur tout ça.En attendant vous aurez bientôt le TOP 20 qui vous sera dévoilé. Pas ce soir mais demain et après-demain. Donc préparez vos boites mail, vérifiez vos spam et en cas de doutes passez sur Francebourse, tout est sur le site...Je vous retrouve demain pour le TOP 20, pour les voeux... Et vous souhaite de belles heures pour finir 2022N'oubliez pas :PROFITEZ DE NOTRE PROMO DE FIN D'ANNEE AVEC 10% DE REMISE SUR VOS ABONNEMENTS ANNUELS A NOS LETTRES :JDHFrancebourse.com