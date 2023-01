Première séance sur la bourse de Paris : bilan et leçons

Article du

C'est un beau début d'année sur les marchés financiers!

Le CAC 40 a gagné 1.87%

Le CAC PME a gagné 2.90%

L'Eurostoxx a gagné 1.65%

Beaucoup moins enthousiastes, les indices américains ont fini dans le rouge très léger : -0.22% sur le Dow Jones et -0.11% sur le Nasdaq



L'euphorie de la première séance risque de vite retomber en Europe si les indices américains ne remontent pas, surtout le Nasdaq, très attendu en 2023 après une année 2022 catastrophique à -33.5% (pas loin de ses -40% de 2008, la référence absolue des mauvaises années).



On notera un beau rebond du CAC PME lui aussi très malmené en 2022 avec 39% de baisse (le CAC SMALL avait perdu 50% en 2008, le CAC PME n'existant pas à cette époque).



Un certain nombre de titres massacrés en 2022 comme ATOS (dont nous avons largement parlé hier) ont rebondi.



Et on notera que le secteur de la santé, lui aussi malmené en 2022 a évolué en ordre dispersé.



Il va falloir se montrer attentifs à la suite, et voir si les forts rebonds constatés sur certaines valeurs vont se poursuivre. Nous savons que la devise selon laquelle la première séance donne le tempo de l'année n'est plus d'actualité depuis quelques années tellement nous évoluons dans un monde imprévisible.

Donc pour le moment on garde nos protections et nous saurons aviser suffisamment tôt sur le sujet.



Nos deux portefeuilles ont fait une belle séance quant à eux. Le portefeuille CROISSANCE a ainsi gagné 1.45%.



Toutes les évolutions de cette semaine seront à observer!



JDH

Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes