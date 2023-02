Sondage : M6 meilleure recommandation de 2022

Nos lecteurs et abonnés ont voté : selon eux, notre meilleure recommandation de 2022 a été celle consistant à recommander M6 quand le titre a chuté et était au plus bas autour de 10€ vers le mois d'octobre, avant qu'il n'entame un très fort rebond. Ce sont donc 45% de nos lecteurs votants qui adhèrent à cette recommandation.

Les pétrolières sont juste après avec 36% (Total et Total Gabon ont été de très belles recommandations de 2022)

Les recommandations sur CS GROUPE et MANUTAN, deux titres qui ont subi une OPA, qui ont permis à nos lecteurs de gagner plus de 60% sont à mon sens sous-évalués. Surement que ces recommandations ont été moins suivies...



JDH

Francebourse.com

