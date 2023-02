Article du

Faut-il reprotéger les portefeuilles après avoir levé toute protection en début d'année ?La question se pose tandis que le CAC 40 gagne 10% depuis le 1er janvier, qu'il se rapproche de son sommet historique de janvier 2022, et que les incertitudes géopolitiques croissent du côté de l'Ukraine mais aussi entre la Chine et les USA avec cette incroyable histoire de ballons qui pourrait être loufoque mais ne l'est pas.Nous avons vu hier une séance baissière, et aujourd'hui un marché qui hésite.Une nouvelle analyse graphique du CAC 40 est en ligne :Doublée d'une analyse graphique du VIX, essentiel pour comprendre les évolutions de la psychologie du marché :Et voici notre avis et recommandation, compte-tenu de ces analyses et d'une analyse critique de la situation :