Point sur l'Euro-Dollar

Une nouvelle analyse graphique sur l'Euro-Dollar est en ligne :L'Euro baisse en ce moment. Cela est une fois de plus du au différentiel de taux d'intérêt avec les USA. Et surement que l'Euro avait besoin de corriger.Aussi tout call Euro dollar doit être vendu dans le contexte actuel.Il y aussi le durcissement des positions européennes par rapport à la Russie qui ne joue pas en faveur de la devise européenne.Comme le montre l'analyse graphique, on a une vraie sortie du canal haussier.Néanmoins, sur le moyen terme, l'Euro devrait logiquement remonter car on peut anticiper un différentiel structurel de taux d'intérêt qui se réduirait en faveur de l'Europe.Nos taux directeurs restent relativement faibles tandis qu'aux USA ils ont très peu de marge de hausseEn fait, l'Euro-dollar est sorti de son canal haussier mais devrait en toute logique se chercher un canal plus large et moins pentu : cela est classique quand un mouvement va trop vite!Il sera toujours temps de reprendre un instrument spéculatifjdhFrancebourse.com