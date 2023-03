Chute des bourses mondiales : le retournement semble de plus en plus se confirmer! Par JDH

Ce qui se passe cette semaine ressemble de plus en plus à un retournement : forte baisse, puis pull-back rattrapant la moitié de la baisse puis forte baisse etc.Le tout avec un VIX qui est en hausse mais demeure à un niveau raisonnable.Encore une fois : pas de raison de paniquer.Les prochains supports vont être à regarder dont les 6800 (quasi-touchés hier) dont je vous parle depuis la semaine passée.Une nouvelle analyse du CAC est en ligne :C'est une analyse de moyen terme qui liste tous les supports jusqu'au bas du canal haussier post-covid dans lequel le CAC se situe depuis 2020... Un canal dans lequel l'indice se situe toujours bien entendu (même s'il a cassé son canal de court terme).Aujourd'hui, on laisse tranquillement arriver le weed-end avec nos positions, nos liquidités, nos protections et nous avons de quoi nous montrer sereins vu que nous n'avons pas de SRD, pas de warrants, et pas de position à fort risque.Tout a été géré avant le déclenchement par le marché des hostilités!JDHFrancebourse.com