Le secteur bancaire en chute libre

La baisse actuelle du marché est entrainée par les valeurs bancaires.En effet, depuis 3 semaines, le marché est fortement préoccupé par l'éventualité d'une crise bancaire.Cela depuis les faillites aux Etats-Unis. Depuis 2008 qu'on n'avait pas vu cela.Ce qui fait toujours peur dans ce genre de contexte, ce sont les réactions en cascade qui sont possibles.Ainsi le secteur bancaire chute de jour en jour, même si régulièrement on observe des rebonds. Cela peut être caractéristique d'un début de tendance baissière.Un titre emblématique du secteur en France, que nous connaissons bien, que nous avons assez régulièrement en portefeuille (et sur lequel nous avons un historique de gains de 75% environ) est le titre Société Générale.C'est en effet une banque emblématique et qui, quoi qu'on en pense, a une certaine solidité.C'est le titre à observer et sur lequel s'interroger quant à savoir si oui ou non c'est le moment d'en acheter.Une analyse graphique est en ligne :Et un mail a été envoyé sur le sujet :