Bourse de Paris : un très bon premier trimestre

Malgré une crise bancaire (qui aura créé un trou d'air courant mars), malgré l'inflation qui persiste depuis un an et demi maintenant, malgré les menaces de récession... Les marchés boursiers ont signé un très bon premier trimestre 2023. Le CAC 40 a ainsi gagné 13% terminant à 7322 points, pas loin de son record historique qui a désormais été porté à 7400 points en début de mois.Comme nous l'avons calculé, le PER du CAC 40 est assez élevé, suite aux résultats annuels qui ont été annoncés :Les trimestriels seront déterminants pour la suite!JDHFrancebourse.com