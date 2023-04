Le CAC à des sommets en pleine crise : un nouveau paradigme

Article du

Le CAC 40 a passé les 7500 points, et culmine donc sur des plus hauts historiques.Voir analyse graphique :Comment cela se fait-il alors que :-L'inflation perdure-Il n'y a pas de croissance-Le risque de récession reste présent-L'immobilier baisse (ce qui appauvrit la population, dont une grande partie du patrimoine est immobilier)-Le risque de guerre reste présent-Les dettes souveraines augmentent encore et la dette américaine va une fois de plus atteindre son plafond-Les taux d'intérêt continuent de monter-Les risques sociaux sont en hausse-Les défaillances d'entreprises explosentCa fait beaucoup de facteurs baissiers, ne trouvez-vous pas?Je pense avoir trouvé l'explication. D'une part, avec toutes les liquidités injectées pendant des années par les banques centrales, vu que le marché immobilier est plus vendeur qu'acheteur, il y a un afflux vers la bourse.D'autre part, on observe une hausse spectaculaire du cours de l'or et l'argent.Les 2000 dollars viennent en effet d’être franchis pour la troisième fois de l’histoire sur l'once d'or et cette fois, il est possible que le barrage à 2050/2060 dollars soit franchi. Cette résistance avait été testée par deux fois dans le passé récent : en aout 2020 et en mars 2022. En fait, les inquiétudes des investisseurs se reportent sur l’or et non sur les actions actuellement. Habituellement, cette inquiétude fait monter l’or et baisser les actions mais cette fois-ci elle ne fait que faire monter l’or… Un concept intéressant, un nouveau paradigme tout simplement. Les temps changent en bourse et les lois d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que...Jean-David HaddadFrancebourse.com