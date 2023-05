Le krach obligataire arrive-t-il à sa fin? par JDH

Article du

Hier je vous ai indiqué que le mouvement de hausse des taux (qui a correspondu à un krach obligataire que j'annonçais depuis 2019) semblait s'essouffler.Ce mouvement de hausse des taux a entretenu la hausse des actions car les liquidités fuyant le marché obligataire se sont reportées sur les marchés actions. Ce sont bien sur les grandes valeurs, type CAC 40 qui en ont profité car ce sont celles qui ont les marchés les plus liquides capables d'absorber les liquidités en question, ce qui n'est pas le cas des PME.Ainsi, sur un an glissant le CAC 40 gagne 15.7% alors que le CAC PME perd 21%Aujourd'hui, les marchés anticipent une fin des mouvements de hausse des taux de la part de la FED et aussi de la part de la BCE. Ainsi, les banques centrales auront rechargé la munition des taux d'intérêt, ce qui leur permettra, lorsque la récession sera arrivée, de pouvoir baisser les taux pour faire face. On se demande même si tout n'a pas été fait pour aller vite afin d'avoir les munitions nécessaires.Cette anticipation du mouvement de fin de hausse des taux s'observe à travers les graphiques des taux d'intérêt.En exclusivité sur Francebourse nous vous présentons les analyses graphiques du taux de l'OAT France 10 ans, du BONDS USA 10 ANS et de l'EURIBOR 1 AN pour les taux de court terme :On voit clairement un essoufflement mais pas de vraie baisse ce qui signifie un retour timide des investisseurs sur le marché obligataire.Un retour massif ne semble pas d'actualité mais si tel était le cas, cela se traduirait par une baisse massive des indices boursiers mais peut-être un renouveau des PME.Voilà pourquoi ces graphiques sont à surveiller.Je reviendrai sur la question régulièrementA noter que cette analyse est exclusive à Francebourse, personne ne fait ce raisonnement pourtant évident.JDH