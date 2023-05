Marchés financiers : tout est sur le fil...

Article du

La journée d'hier a été sévère sur la bourse de Paris, et ailleurs en Europe, avec un CAC perdant 1.70%, un EUROSTOXX perdant 1.81%... Tandis que le CAC SMALL a été un peu plus épargné en perdant seulement 1.16%. D'ailleurs cela se ressent sur notre portefeuille CROISSANCE qui n'a pas perdu autant que le CAC 40.Les indices américains ont été moins sanctionnés, le S&P perdant 0.73% en cloture.Les taux souverains sont stables, ce qui montre que les obligations ne s'effondrent plus et laisse penser qu'il y a un retour progressif des capitaux sur les obligations. Cela pourrait expliquer la baisse des indices, mais aussi le fait que l'or décroche des 2000 dollars l'once.Par ailleurs on constate que le dollar est quant à lui en hausse, tout comme le VIX.Ce matin vous trouverez en ligne trois analyses graphiques qui montrent toutes trois que les marchés sont SUR LE FIL :CAC 40 :EURO-DOLLAR :VIX :Aussi, un nouveau point sur les marchés mérite d'être fait alors que je souligne depuis quelques temps la probabilité haussière d'une récession ( www.francebourse.com ).Rappel :Une promo MAILEXPERT de 15% est en cours jusqu'au 1er juin, vous donnant accès à l'intégralité des mails et analyses publiées.Pour vous abonner et en profiter c'est ici :Voici ci-dessous donc ce point sur les marchés et la sempiternelle question : "faut-il protéger?" :JDHFrancebourse.com