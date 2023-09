Les indices boursiers pénalisés par la FED

La réunion de la FED hier, a douché les espoirs des investisseurs.

Bien que le consensus s'attendait à une stabilité des taux directeurs de la FED, la surprise plutôt mauvaise, est venue du fait que le président de la FED ait laissé entendre que les taux directeurs allaient encore augmenter cette année, sans donner de timing ni d'amplitude du mouvement.

Doit-on s'attendre à des taux directeurs à 6%?

Ce serait sans précédent depuis le tout début du vingtième siècle! Depuis 2001 en fait, à l'époque d'Alan Greenspan qui terrorisait les marchés avec ses hausses de taux.

En effet, même au moment des subprimes, les taux directeurs n'avaient pas excédé le cap des 5%.

Il faut dire qu'un cycle de hausse avait démarré à la fin des années 10, mais tout s'est stoppé avec le COVID, pour reprendre de plus belle aujourd'hui.



Les marchés boursiers encaissent la nouvelle mais ne semblent pas terrorisés, contrairement à l'époque de Greenspan.

Il ne faut pas oublier qu'à cette époque le niveau des taux avait fini par largement aider à l'avènement d'une récession!



Le CAC 40 perd néanmoins aujourd'hui 1.4% et le dollar n'a désormais aucune raison de baisser et devrait même confirmer son mouvement haussier



