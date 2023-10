Hécatombe sur les small caps. Le CAC SMALL continue sa descente aux enfers

Le CAC SMALL vient de passer sous les 10.000 points. Ce qui le ramène à des niveaux de la période du krach COVID (il était alors descendu à 6700) mais, si on fait abstraction de ce krach généralisé, il faut remonter à fin 2018/début 2019 pour le retrouver sous les 10.000

Le graphique montre une cassure du support à 10760 et malheureusement le gros support se situe à 9000 points, soit environ 10% en dessous du niveau actuel.

Les small caps font l'objet de dégagements dans les portefeuilles, le contexte d'inflation et de crise géopolitique majeure sur plusieurs fronts ne leur étant pas favorable



