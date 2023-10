Le pétrole et l'or encore en hausse

Alors que le conflit au Proche-Orient s'intensifie et laisse planer une incertitude quant à un embrasement régional pouvant potentiellement impliquer l'Iran, le pétrole continue logiquement de voir ses cours grimper. Les 100 dollars ne sont plus très loin. Depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas sur Israel, le cours du Brent a gagné plus de 10%.

De son côté l'once d'or remonte aussi et se rapproche des 2000 dollars qui avaient été touchés au printemps dernier.



