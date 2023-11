Début de détente sur EURIBOR?

Article du

L'Euribor 1 an, qui, rappelons-le, est le taux d'intérêt auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles, qui a longtemps été négatif ou du moins autour de 0%, a flambé depuis février 22

Il s'est inscrit dans un canal haussier duquel il est sorti par le bas récemment, en aout 23

Depuis, il est stable et dans un trading range

On peut observer une détente en ce moment mais tant qu'il ne passe pas sous les 4%, la tension reste forte sur le marché des taux



jdh

francebourse.com

Bourse, Finance

