C'est le retour des cryptomonnaies !

Après des mois et des mois de disette et d'absence de volatilité, les cryptomonnaies sont de retour sur le devant de la scène!

Ce lundi, les cryptos les plus emblématiques comme Bitcoin et Ethereum prennent chacune 8%

Depuis le 1er janvier le Bitcoin gagne 148% (il vaut ce jour 38.000 euros) et l'Ethereum gagne 83% (il passe aujourd'hui la barre des 2000 euros)

Cela dit ces cryptos sont encore bien en dessous de leur records historiques, respectivement à 59.000 euros et 4.200 euros



C'est principalement la baisse des taux qui ramène les capitaux vers les cryptos.

Rappelons que le marché des cryptos, qui avait pris un gros coup en 2022 suite à la "faillite" de l'une d'elles, reste un tout petit marché à l'échelle mondiale avec l'équivalent du CAC 40 en terme de capitalisation.



