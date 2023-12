PROMO DE NOEL : c'est parti!

Article du

La période des promotions de fin d’année, chez Francebourse est arrivée!Profitez de 12 à 14% de réduction sur les abonnements d'un an à nos portefeuilles:599€ pour la Quinzaine de Francebourse (au lieu de 680€)399€ pour les Pépites du Rendement (au lieu de 460€)899€ pour le Privilège qui donne accès aux deux (au lieu de 1040€).Plus que jamais, dans un contexte où il faudra s'adapter à la fin de la hausse des taux d'intérêt, vous allez avoir besoin d'être guidés. Et comme vous le savez, ne jamais abandonner les marchés.L'année 2024 s'annonce bonne mais pourra voir un retournement de marché après plusieurs années de hausse.Nous nous sommes aussi intéressés à des dossiers très particuliers comme ATOS qu'il va falloir suivre car il va se passer beaucoup de choses en 2024. Sur ATOS en tous cas ce sera l'année du dénouement.Nos small caps malmenées en septembre/octobre, qui remontent fortement, devraient poursuivre leur rebond...Et que dire de notre portefeuille RENDEMENT, qui, quel que soit le contexte, reste fidèle à sa trajectoire sans quasiment intervenir... ou si peu!Voici nos scores à ce jour :-Croissance :+754% depuis la création (Nov. 2001).-Rendement : +270% depuis la création ( janvier 2012).Les différents abonnements se composent ainsi :donne accès au portefeuille Croissance géré de manière dynamique et basé sur les opportunités fondamentales ainsi que quelques opportunités spéculatives.donne accès au portefeuille Rendement géré de manière plus passive et axé sur la rente régulière.permet de panacher les deux modes de gestion (Croissance et Rendement) en vous abonnant aux deux lettres. Vous pouvez très bien choisir de pondérer davantage tel ou tel mode de gestion en fonction de vos besoins du moment.C’est parti pour cette promo de fin d'année!Rendez-vous sur nos abonnements :N'hésitez pas à prendre contact avec notre service clientèle pour tout renseignement complémentaire.Par mail à contact@francebourse.com Par téléphone au 01.48.94.74.61 , si messagerie merci de laisser votre nom et numéro de téléphone afin de vous rappeler rapidement.Bonne promo!JDHFrancebourse.com