Bourse de Paris : les opérateurs satellitaires mal menés

Le graphique est éloquent.

Il montre la comparaison du cours de bourse des deux grands opérateurs satellitaires cotés sur la Bourse de Paris, qui sont SES Global et Eutelsat, au CAC 40.

En partant de la même base il y a 10 ans, on constate donc que le cours des dits opérateurs a suivi la même pente baissière, perdant peu ou prou dans les 70% alors que le CAC a lui gagné plus de 70%.

En partant d'une base 100, on a donc un cours de 170 pour le CAC et de 30 pour les opérateurs. Donc le CAC a fait 6 fois mieux! Dit autrement, un investisseur qui aurait placé 100 sur le CAC serait à 170 tandis qu'en plaçant 100 sur les opérateurs il serait à 30.



Pourquoi une telle défiance?

Pourtant, ces sociétés demeurent des sociétés à très forte marge. En effet, si on prend SES Global, la marge EBITDA est de 50%. Elles demeurent aussi des sociétés à fort dividende, même si ce dernier a baissé.

Seulement, elles sont en panne de croissance et les marges, fussent-elles élevées, s'érodent d'année en année sous la pression de la baisse des prix des forfaits télécoms, et forfaits vidéos. Seulement, tout le monde s'accorde à dire que cette baisse est désormais finie. Qu'avec l'inflation, on constate même une hausse des prix et que cela a de fortes chances de se poursuivre.



