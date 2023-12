Portefeuille RENDEMENT : la voie royale pour être rentier

Fidèle à lui-même, notre portefeuille RENDEMENT poursuit sa trajectoire, inébranlable.

Malgré le krach des small caps sur le 2e semestre 2023, qui l'a un peu secoué, il finit l'année sur une performance de +7% après deux années exceptionnelles, 2021 et 2022.

Créé sur une base de 50.000 euros le 1er janvier 2012, il culmine à plus de 185.000 euros après 12 ans d'existence.

Un capital multiplié par 3.71 en 12 ans soit une moyenne annuelle de 11.55%* de performance, cela en faisant peu d'opérations. En effet, ce portefeuille bouge assez peu, il y a peu d'achats et de ventes sinon le placement des différents coupons au fur et à mesure.

Un portefeuille ultra-défensif, du revenu passif, une voie royale pour devenir rentier!



*Pour le calcul : 3.71 à la puissance 1/12e, cela donne bien une moyenne de coefficient multiplicateur de 1.1155 par an.



Sur le graphique, on voit la performance du portefeuille RENDEMENT comparé à une ligne représentant une performance linéaire de 11% par an.



