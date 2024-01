La durée de détention des actions repart à la hausse!

Article du

S'il est une tendance dont les médias parlent très peu, c'est la durée de détention moyenne d'une action. Qu'il s'agisse de particuliers ou de fonds.

Intuitivement, on sait que les opérateurs des marchés sont de plus en plus "court-termistes", que le trading a une place de plus en plus importante, et que les robots traders ne s'embarrassent pas de durée de détention longues.

Eh bien, certes sur le très long terme on observe bien cette tendance, si on se réfère aux USA (c'est là qu'il y a le plus d'actions échangées au monde)... Mais en découpant en périodes plus fines, on voit que le paroxysme du court terme a été atteint en 2008 et que depuis, la durée moyenne de détention d'une action a tendance à remonter.

Ainsi, cette durée était de plus de 5 ans en 1975. Elle est tombée à 1 an en 1998 et se comptait ensuite en mois, pour atteindre moins de 3 mois en 2008.

Depuis, elle remonte! En effet, elle a même repassé la barre de 1 an en 2019, et s'est depuis stabilisée juste en dessous. Actuellement, elle se situe entre 10 et 11 mois.

Il est trop tôt pour dire si le mouvement de hausse va se poursuivre mais toujours est-il qu'on est loin du règne du très court terme que prête la rumeur aux marchés boursiers.

L'engouement pour les valeurs de haut-rendement n'y est surement pas étranger, car il ne faut pas oublier que les années 2009 à 2021 furent des années de taux très bas voire négatifs. Et justement, une durée un peu moins longue s'observe depuis 2 ans avec la remontée des taux, qui ne durera pas comme on le sait...



Jean-David Haddad

Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes