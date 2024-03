Bourse de Paris : un marché paradoxal

Article du

Le CAC 40 approche les 8000 points, mais les approches de type Value ne font pas recette. Les small caps ne remontent pas, sauf certaines exceptions. Comme je l'ai dit, "le marché a vraiment ses têtes en ce moment".Les dossiers les plus sensibles font peur, tandis que les valeurs de haut rendement font un beau début d'année, comme on peut le constater sur notre portefeuille "RENDEMENT" qui monte alors que les mois de janvier et février n'ont pas été des mois à dividendes.En fait, loin d'être euphorique, le marché recherche la sécurité. C'est aussi ce qui fait que l'or est sur ses sommets.Le contexte actuel de guerres, de fin d'inflation, d'incertitude sur une récession, d'élections qui approchent à grands pas aux USA, ne génère pas, à ce stade du moins, une montée du VIX, mais une montée de tout ce qui semble sécuritaire aux investisseurs. On retrouve aussi cela sur le marché immobilier. Prenons Paris : les prix dans le 13ème ont baissé de 12% sur un an contre une baisse de 2% dans le 8ème.Le phénomène est le même qu'en bourse.sur les cryptos, qui reviennent à la mode, même phénomène : le Bitcoin et l'Ethereum gagnent plus de 50% depuis le 1er janvier (nous en profitons sur notre tracker Ethereum) mais les autres cryptos n'intéressent personne (par exemple le Ripple fait 0% depuis le 1er janvier).Il y a un phénomène appelé indument "fly to quality" qui se met en place, ce qui exclut les approches les plus spéculatives des portefeuilles, même si des fois on observe des hausses intéressantes (comme sur Arcure). Ce phénomène est similaire au comportement moutonnier des investisseurs. Mais ce qui est étonnant c'est que cela se produit habituellement en période de peur. Or, je le répète, le VIX est en pleine zone de confiance... C'est donc un marché paradoxal dans lequel nous nous situons aujourd'hui. En des temps plus normaux, Atos aurait repris 30 ou 40% après ses résultats rassurants, que le marché n'attendait plus. Bon, le titre a cessé de baisser, c'est déjà ça. Une nouvelle analyse technique du titre est en ligne :On continue d'observer les résultats et on continue d'agirJDHFrancebourse.com